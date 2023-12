Se puede decir... Que ojalá en sus pasos agigantados beneficie a “Torreón”

Pero no se puede decir... Que se lo lleve entre los “pies”. Que sea firme, eficaz y real para que en este recién nacido Gobierno, sea echado pa’ delante el afamado y olvidado Metrobús, ya que los antecesores Mandatarios coahuilenses prometieron que lo harían, y nada, lo dijeron sólo de los dientes pa’ delante, quedando ahora la esperanza de que el nuevo Gobernador, que por cierto no lo ha mencionado para nada, ÉL sí lo haga y no se eche pa’ atrás, sino como lo ha dicho a voz en cuello: su Gobierno es pa’ delante y a pasos de gigante, y tal “obra” es agigantada.