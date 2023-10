Se puede decir... Que Omar García Harsfuch aunque lo nieguen está “embarrado”

Pero no se puede decir... Que lo saben, pero lo “niegan”. El ex jefe policíaco Omar García Harsfuch, estuvo presente en los momentos en que supo y se comentó de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa, aunque no fue cómplice directo en la acción criminal, del que se enteró, y siempre ha sabido del caso, o sea que de una u otra forma, el cuico se encuentra indirectamente involucrado, y de acuerdo a la Ley debe de ser investigado, para que de una vez por todas, no exista duda y de paso se limpie su nombre, “aparentemente” manchado.