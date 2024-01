Se puede decir... Que otra empresa ‘mocha’

Pero no se puede decir... Que es el sello de “AMLO”. Con satisfacción, alegría y felicidad inauditas, festejó el primer vuelo de Mexicana de Aviación, después de trece años de estar parada, entregándola a Sedena para que la maneje, ya que las rutas que cubrirá están limitadas, y no en su totalidad, como debería de ser, lo que la hace no estar completa para servir al cien por ciento a los viajeros que utilicen sus servicios aéreos, surgiendo otros detalles, que son el funcionar con aviones rentados, cuyas raquíticas ganancias volarán en pagar, “fuertes” arrendamientos.