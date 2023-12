Se puede decir... Que otra obra inaugurada a ‘medias’

La promesa de AMLO de que sería inaugurada la cacareada Agua Saludable para la Laguna, sólo se medio inauguró la primera etapa, ya que no avanzó como lo ordenó, haciendo el mismísimo Presidente de tripas corazón, al fin y al cabo, ese es otro de sus estilos, y que a los mexicanos no debe de causarles sorpresa, porque aún tiene tiempo para que la termine, puesto que él, por lo pronto no tiene prisa, además a los laguneros se nos recomienda tener toda la paciencia, y seguir bebiendo agua con arsénico.