Se puede decir... Que para AMLO Claudia es lo “máximo”

Pero no se puede decir... Que la elogió con “exageración”. En la mañanera le dedicó un gran espacio para llenarla de ilimitados alabos, dando punto y seña de cómo la conoció, exaltando los estudios que hizo, incluyendo su carrera profesional, y en cuanto a su labor de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el señor Presidente, consideró que como ella no hay dos, soslayando que al frente de ese hueso, dejó mucho que desear, confirmándose que para él, ella vale oro, por tal motivo y razón, no dudó en decir que le entregará la “Banda” Presidencial.