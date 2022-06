Se puede decir...Que Peña Nieto se auto “exhilió”

Pero no se puede decir...Que ahora vive en “España”. El ex Presidente mexicano al no encontrar paz y tranquilidad en su propio país, decidió de una vez por todas, irse a la Madre Patria, y así tenga todas las comodidades habidas y por haber, y viva a cuerpo de rey, tendrá su castigo sin palo y sin cuarta, y ese será la implacable nostalgia, porque día a día estará añorando a México, porque como México, no hay dos, y si algún día regresa, su tormento será mayor, ya que a donde quiera que vaya, los mexicanos lo señalarán con “índice” de fuego.