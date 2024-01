Se puede decir... Que por enésima ocasión posponen “audiencia”

Pero no se puede decir... Que ya es de “burla”. Sobre el escandaloso caso que se lleva en contra del ex Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, al que se acusa de varios delitos, siendo el principal el relacionado con la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa, que se conoce como la Verdad Histórica, no se ha llegado de una vez por todas a la sentencia definitiva, ya que por angas y mangas se ha venido alargando, y que el día que se le dicte, rondará en más de ochenta años, que nunca cumpliría, por su avanzada edad y “precaria” salud.