Se puede decir... que por fin se dejó ‘maquillar’

Pero no se puede decir... que renovarse o “morir”. Claudia Sheinbaum, es una dama rara que gusta de no peinarse, y mucho menos el maquillarse, sin embargo, decidió o alguien de sus asesores o el señor Presidente la convencieron, o más bien él le ordenó que poco a poco fuera cambiando de look, por eso ya, ligera y discretamente anda algo maquillada, aunque también es necesario que cambie su semblante y su fingida sonrisa, que parece una mueca, aunque así ha sido ella: agria, seca y acartonada, que no va a cambiar de la “noche” a la mañana.