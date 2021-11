Pero no se puede decir...Que él es un experimentado “dinosaurio”. Se llama Pablo Gómez, viejo amigo de AMLO, -casi uña y carne-, después de ser traicionado por Santiago Nieto, que si es investigado, tal vez podría ser enjuiciado, porque lo que hizo no tiene nombre, entonces, por lo pronto, la 4T ya lo tiene en la mira, y eso no es “cualquier” cosa.