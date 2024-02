Se puede decir... Que se avecina el fin del “sexenio”

Pero no se puede decir... Que el tiempo va que “vuela”. Lo que AMLO logró hasta hoy, ya fue todo, por lo tanto, las obras que tiene empezadas, y no ha podido concluir, es urgente, sean aceleradas, para que no deje nada mocho o a medias, y en cuanto a otros asuntos, tales como reformas, carencia de agua, iniciativas, siendo muy importante el líquido elemento, que no se ha resuelto porque en lo que ha corrido el tiempo del casi terminado el Mandato del licenciado López Obrador, no le puso la atención requerida y necesaria, por eso quien le sustituya, enfrentará todos esos graves pendientes, “difíciles” de resolver.