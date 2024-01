Se puede decir... Que se ha destapado la “cloaca”

Pero no se puede decir... Que tenía que “suceder”. Tarde o temprano lo que ha venido haciendo la 4T a escondidas o descaradamente, aparecería y se daría a conocer a la luz del día, y a esta hora ya corrió como reguero de pólvora, que a la precampaña de la corcholata preferida de AMLO, se le ha metido sumas que en este espacio no caben por ser tan enormes y multimillonarias, y eso tenía que ser, ya que el Sol no se puede tapar con un dedo, porque todo eso está claro y a la vista con la publicidad apabullante a favor de ella, y a los “recursos” derramados.