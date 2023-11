Se puede decir... Que se ha estado mintiendo sobre la “verdad”

Pero no se puede decir... Que a eso se debe poner un “alto”. Acapulco es noticia de nunca acabar por donde se le toque, sin la intención de contradecir o de incomodar, la veracidad de las vidas perdidas, hasta el día de hoy, nadie ha dicho el número exacto, sencillamente porque el caos sigue presente, entonces, todavía a estas alturas es riesgoso, temerario y aventurado dar una cifra sin estar seguro de ella, por lo que es recomendable no mentir, sino esperar a que una autoridad responsable, autorizada y seria, informe al respecto, y no se esté especulando con “tal” dato”.