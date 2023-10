Se puede decir... Que si la suerte lo “favorece”

Pero no se puede decir... Que será el súper “héroe”. El ex cuico Omar García Harfush quien tiene la bendición de Claudia Sheinbaum, no así la de AMLO, porque trae a cuestas embarrado Lo de la Verdad Histórica, que se refiere y conoce sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ya se anticipó al dar a conocer que cuando gobierne a la CDMX, la hará sobresalir al hacer de ella la Ciudad más segura de toda América Latina, sin embargo, primero es él quien debe de estar seguro de ser el bueno, ya que no sobra y basta que lo proponga y autorice doña Clauda, sino lo que vale, es lo que señale el dedito de quien “vive” en Palacio.