Pero no se puede decir...Que al paso que va jamás saldrá de la “cárcel”. El ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, enfrenta un complejo juicio por la desaparición de los estudiantes normalistas, al que a diario se le agregan delitos y más delitos, de los que nunca se librará, sino todo lo contrario, porque si hoy le dictaran sentencia por todos ellos, con lo que le queda de vida, no alcanzaría a cumplir los años que le aplicarían de sentencia, por eso, debe declarar con la verdad lo que sabe de los desaparecidos, y obtenga una “sentencia” benigna.