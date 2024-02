Se puede decir... Que sigue la mata “dando”

Pero no se puede decir... Que se está volviendo “pachanga”. Después de tanto trabajo jurídico, y de estar encarcelados, ahora resulta que los han estado dejando en libertad, para que lleven sus procesos desde la comodidad de su hogar, porque como que ciertas autoridades se han fijado el tiempo que le queda a la presente administración federal, para ir soltando a todos y -todas- las personalidades que han estado dos o tres años en chirona, siendo el más reciente el ex director de Pemex, augurándose que el siguiente, será el Anciano ex de la PGR, “ahora” preso.