Pero no se puede decir...Que cómo se añora el México de “ayer”. No cabe la menor duda de que todo pasado fue mejor, se vivía dentro de una paz y tranquilida que ahora extrañamos sobre manera, porque a pesar de que tenemos una y mil policías, que no tiene caso mencionar, ya que no es por nada, pues dan la impresión de que no existen, debido a que la situación crítica, alarmante y de inseguridad que se está padeciendo en todo el territorio nacional, no tiene nombre, porque Usted está seguro de salir de su casa a cualquier hora del día, pero no tiene la “seguridad” que regresará.