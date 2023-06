Pero no se puede decir...Que la deuda de México cada día “aumenta”. La causa principal de que la deuda mexicana esté tan abultada es el alza de los intereses, por eso ya casi llegó a los setenta mil millones de pesos mexicanos, que para ser exactos, hoy va en sesenta y ocho mil millones, en donde se adicionan en tan voluminoso volumen, los adeudos de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y otros, que enumerarlos aquí, no cabrían, a eso se debe a que la 4T, ha formado una larga cadena de cierres de instituciones, al no “poderlas” sostener.