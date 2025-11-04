Se puede decir... Que vamos ‘bien’

En la realidad es otra cosa, pues los crímenes y asesinatos, se suscitan a toda hora del día y de la noche, y eso que no descansa también a toda hora en contra de los criminales Omar García Harfuch, que por lo visto se burlan y se carcajean de él los asesinos, situación que ya tiene hasta la coronilla de este México a sus habitantes, que temen salir a la calle, porque no tienen la más mínima seguridad de regresar a sus hogares por esta segura llamada inseguridad, en que no se respeta a nadie, y los matan a “sangre” fría.