Se puede decir... Que vamos ‘bien’

/ 4 noviembre 2025
    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez

Pero no se puede decir... Que eso es en la “palabra”

En la realidad es otra cosa, pues los crímenes y asesinatos, se suscitan a toda hora del día y de la noche, y eso que no descansa también a toda hora en contra de los criminales Omar García Harfuch, que por lo visto se burlan y se carcajean de él los asesinos, situación que ya tiene hasta la coronilla de este México a sus habitantes, que temen salir a la calle, porque no tienen la más mínima seguridad de regresar a sus hogares por esta segura llamada inseguridad, en que no se respeta a nadie, y los matan a “sangre” fría.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

