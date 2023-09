Se puede decir... Que vuelve a tocarse el tema de los estudiantes de “Ayotzinapa”

Pero no se puede decir... Que sobre el caso hay numerosos “detenidos”. Si embargo, de todos ellos no se ha sacado un resultado que lleve a dónde fueron a dar, y uno de los encarcelados, el ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam al que se considera sabe todo del asunto, pero se ha negado a declarar, porque sabe que sería sentenciado a cadena perpetua, y prefiere estar en ratos tras las rejas, y otros en el hospital, situación que AMLO no ha tenido el valor de ordenar un alto a tal proceder, para que de una vez por todas, el caso no “continúe” entrampado.