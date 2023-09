Se puede decir... Que Xóchitl Gálvez “asombra”

Pero no se puede decir... Que se enfrentó al “Presidente”. Es una Mujer de espolones, fuerte, audaz y valiente, con un valor y confianza fuera de serie, que se le puede llenar de adjetivos, y no son suficientes, porque lo que se le viene encima en unos cuantos días, es algo distinto y diferente, ya que no competirá nada más con la candidata de Morena, sino que se enfrentará al poder, la fuerza y los abundantes recursos del Presidente que los pondrá en charola de plata para apoyar a su corcholata del alma, mientras doña Xóchitl se enfrentará a ella con lo que tenga a “su” alcance.