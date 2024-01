Se puede decir... Que ya casi se terminó el “Sexenio”

Pero no se puede decir... Que algunas promesas no se han “cumplido”. Tal es el caso del cacareado y dramático suceso de los mineros que quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos, y de los cuales AMLO prometió que serían rescatados, y hasta hoy, todavía es tiempo de que no se ha movido un dedo para sacar los cadáveres de las entrañas de la tierra, lo que ya tiene a sus deudos hasta la coronilla de escuchar tantas palabras y mentiras y ninguna solución sobre dichos mineros, que a esa distancia de aquél fatal hecho, tal vez ya no “quedan” ni rastros.