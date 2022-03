¿Se tiene derecho a mentir en contra de personas públicas?

En materia de libertad de expresión, las personas públicas están expuestas a un mayor escrutinio de su vida, incluso personal. Su conducta nos afecta e interesa a todos por la posición de poder e influencia dentro de una comunidad. La SCJN, por tanto, ha dicho que los funcionarios debemos estar expuestos a un riguroso control de nuestras actividades y manifestaciones.

A nadie, por supuesto, le gusta que hablen mal de él. Menos que le digan mentiras. Peor aún que afecten su vida. Pero las personas públicas debemos tolerar un mayor grado de crítica, incluso aunque sea trivial, escandalosa o mentirosa.

Entonces: ¿se vale mentir? Sí. Una persona pública, a mi juicio, tiene el deber de tolerar las mentiras que se expresen en su contra. Tiene derecho, por supuesto, a desmentirlas o a contradecirlas en réplica. Tiene derecho, además, a rectificar la información falsa; incluso, puede borrarla para olvidarla. Es más puede acudir ante un juez si la mentira causa un daño a su reputación. El responsable debe reparar un daño sí actuó con la real intención de decir la mentira (malicia efectiva).

La semana pasada decía que en las campañas políticas se valen las mentiras. Pues en materia de medios de comunicación, también se vale que los periodistas ¿puedan decir mentiras contra los funcionarios públicos? Sí. ¡Nos quedaríamos sin medios si se prohibieran!

Las personas públicas, por tanto, deben entender que lo que se diga de ellos podrá estar exagerado e incluso provocado. Debemos tolerarlo. Solo podemos replicarlo.

Pienso, por ende, que debemos reconocer el gran papel que tiene el periodista, aunque mienta: su función es ofrecer hechos u opiniones que, aunque no sean ciertos, produzca el debate público que la sociedad necesita para hacer mejores instituciones.

No solo estoy convencido en esta libertad de mentir, sino también he tratado de ser congruente en respetarlo. En mi vida pública, he recibido crítica fuerte con hechos falsos que con real malicia pretenden perjudicar a mi persona. Pero solo me he encargado de replicarlo. No me ha interesado demandar a periodistas, no obstante, la gravedad de sus falsedades.

La mentira se combate con la verdad. De cualquier manera, la verdad siempre hay que recordarla con hechos ciertos: la ideología nazi recomienda que se repita mil veces una mentira hasta hacerla realidad. Esa forma arbitraria de actuar es parte de la estrategia que a lo largo de estos 25 años de vida profesional, muchos han querido hacer en mi contra. Es normal. La envidia es difícil de superar.

Hace más de 15 años, por ejemplo, recuerdo que un periódico local inició una campaña de desprestigio en mi contra, influenciado por ciertos actores políticos que se oponían a la primera ley de transparencia que me correspondió impulsar.

Recuerdo una primera nota periodística para saber quién era el que gastaba más. Resultó que yo era el que tenía más viáticos, porque curiosamente ningún funcionario público los reportó. La nota fue: Luis Efrén es el más tragón. ¿Era cierta la información? No. Pero la nota era veraz: en el portal solo yo fui el que reportaba esos gastos. Después del escándalo, las oficinas públicas tuvieron que difundir la información. Pero en lo mediático se generó la impresión de que yo solo era el único que gastaba. Es válido. Las personas públicas lo debemos tolerar.

Otro caso. En esa misma época me tocó impulsar la ley de datos personales. Ese mismo medio local, por ejemplo, dijo una nueva mentira: que yo impulsaba la censura contra la prensa. En realidad, para ese tiempo, estaba un poco adelantado el habeas data. No tenían ni idea. Pero el asunto era escandalizar. También se valía.

Otra anécdota. Cuando me postulé para Director de la Facultad de Jurisprudencia me hicieron propaganda negra. Se vale. Hay que entenderlo. Lo que sigo sin entender es que algunas personas crearan cuentas anónimas para ofender a mi hija. Entiendo las pasiones electorales. Pero abusar de la imagen de una menor no es razonable. Sin embargo, como persona pública lo tolere. Esas personas que cometían delitos en mi contra luego me lo confesaron. Ellos así comenzaron su vida delincuencial.

Una anécdota más. En ese contexto universitario es público que algunos alumnos y profesores que estaban -y siguen- en contra de la educación de los derechos humanos, promovieron una campaña negra en mi contra para acusarme de corrupción, con la misma información que, por primera vez, se colocaba con la máxima transparencia que impulsé como director, para que todos conocieran el ejercicio de los recursos. Incluso: por primera vez las sesiones del órgano directivo eran públicas y se transmitían. Ya no se hace.

Pero algunos promovieron mentiras para afectar mi reputación. Era normal. Habían intereses, diferentes a los universitarios, para perjudicarme. No les importaba la educación. Les importaba que no se les cancelaran las fiestas, las borracheras y el contexto de violencia de género.

Los hechos, sin embargo, revelan que mi gestión como director fue la que más recursos y apoyos ha generado en beneficio de los alumnos, más obras se han hecho y se garantizó la mejor oferta educativa. En las auditorías se constató que durante mi gestión produje recursos propios: genere para la escuela más de 10 veces el salario que me pagaron durante todos esos años.

Ningún peso me quede. Todo se invirtió en la escuela. Pero la nota en mi contra fue que yo me robaba el dinero. Hay que tolerarlo.

Una más. En otra ocasión a alguien se le ocurrió decir que me robé más de 160 millones de pesos del edificio de la Academia IDH. Como cualquier persona pública, repliqué la información. No era cierta. Lo único cierto es que, por lo menos, como director de esa institución también genere recursos para que se destinará ese recurso a esa obra. Así comenzó la construcción. Pero tengo que tolerar que me acusen en forma falsa. Hoy el edificio es ya un patrimonio universitario que su comunidad lo disfrutará para su mejor educación.

MORALEJA

Durante estos 25 años de vida pública he tenido la oportunidad de promover buenas leyes, políticas públicas, sentencias e instituciones a favor de la ciudadanía.

Mis opositores solo les queda seguir haciendo calumnias para afectar mi imagen. Yo seguiré siendo tolerante.

La justicia tarda. Pero llega al final.