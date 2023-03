$!Se vale querer y no querer, y se vale hacer las cosas de la manera y con el ánimo que alcanzamos en el momento.

En estos días me he estado cuestionando de qué se trata semejante resistencia a dejar el mundo onírico para incorporarme a la vigilia. Siempre he dicho que no me gusta levantarme en la mañana, y mucho menos temprano. Me cuesta mucho esfuerzo cambiar de un estado a otro. Tantas personas (ya saben, esas positivólogas) me han dicho que debo levantarme con una sonrisa y el agradecimiento por un nuevo día, bla, bla, bla. Dicen que debo amanecer con la expectativa de todas las actividades maravillosas que vendrán.

¿Será que no me crea expectativas positivas lo que vendrá en el día? Hay veces que el día será de viaje, de fiesta, de pasar tiempo con alguien a quien amo, libre. ¿Será que nada de eso me motiva lo suficiente para levantarme? ¿O será que es mi estructura de carácter pesada y rígida que me hace resistente al movimiento, o más bien al cambio de rumbo y de estado? También pienso a veces que realmente estoy cansada, muy, muy cansada. Pero eso no explicaría el hecho de que no me quería levantar de niña y de joven.

En mi defensa, declararé que durante muchos años me levanté a las 5:15am, para trabajar, ni crean que para meditar o hacer ejercicio. Tal vez estoy traumada. Por ahora creo que me quedaré con mi historia: mi carácter no está diseñada para levantarme con gusto. Hago lo que tengo que hacer y, como me dijo hace días una amiga cuando le dije que no llegaría a un compromiso porque no quería levantarme, “Se vale no querer.” Sí, se vale.