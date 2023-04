Es fácil encontrar ejemplos de países cuyos ciudadanos han sufrido situaciones de inseguridad bajo regímenes militares. Existen evidencias muy claras que lo que se propicia con esta dominancia uniformada está en contra del bien común. Estos países son los principales expulsores de personas.

En 2007 visité Caracas, Venezuela. Los empleados del hotel en el que me hospedé me recomendaron no salir más que ...