Seguridad y zozobra: la realidad coahuilense

Varios pendientes por resolver tiene esta administración coahuilense de la tercera versión, a saber: obra pública, empleo, desarrollo humano y seguridad.

Esta última que no deviene de la falta de presupuesto sino de una ausencia de visión y estrategia inteligente para devolver a los ciudadanos de a pie la tranquilidad de andar por la calle o recorrer sus caminos sin preocupaciones.

Suntuosas ceremonias, alardeantes declaraciones, triunfalistas sesiones y falsos resultados engloban el proceder de la autoridad que gasta presupuesto en el evento, pero ahorra en asesores y expertos en seguridad pública.

La historia es la de siempre: eligen como titulares de grupos policiacos a todos aquellos que “conocen” la zona, esto en el sentido de las rutas que toman los delincuentes y los lugares de atraco, previo moche y derecho de piso. La inseguridad es una fuente de riqueza para los cuerpos policiacos porque les deja más ganancia que proteger a la ciudadanía por un sueldo que apenas alcanza para sus necesidades.

Pruebas de confianza cuyo contenido es dado a conocer con anterioridad para que los policías más “confiables” las aprueben, o simplemente cambiando de denominación a los cuerpos de seguridad, borrándose los controles e iniciándolos con periodos de prueba, son las fórmulas que han utilizado los encargados de la seguridad pública de Coahuila, al menos en los tres primeros años de gobierno, bajo la tutela del hoy alcalde murmurante de Saltillo.

Las cifras de la inseguridad apañan a las declaraciones de éxito; Coahuila se debate entre la zozobra y el miedo, esa es la realidad.

Trece ataques armados en contra de corporaciones policiacas en 2021 hablan de la existencia de grupos criminales en los confines del estado; cinco denuncias diarias por delitos sexuales; 17 mil 230 fraudes cometidos y denunciados en lo que va del sexenio; 124 carpetas de investigación abierta por delitos de huachicoleo y 213 mil 750 delitos del fuero común, de enero de 2018 a diciembre de 2021, reflejan la realidad.

Coahuila, en ese sentido y sólo en el fuero común, es más peligroso para vivir que Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí y Durango, estados que han sido señalados de alta delincuencia.

En el renglón de desaparecidos, por ejemplo, según datos del mismo Gobierno, entre 1995 y 2018 la cifra oficial era de mil 779 casos y actualizada a 2021 por la administración vigente llegaron a 2 mil 312 carpetas confirmadas.

Los datos confirman que se siguen presentando desapariciones de personas en un contexto donde, se supone, se han controlado las acciones de grupos del crimen organizado.

A detalle y por sexenio: con Montemayor, 103 desaparecidos; con Martínez y Martínez, 82, y de ahí el desastre, ya que con Betín el bailador sumaron 926; con Rubén “N”, 668 y hoy con Riquelme 533 casos. Y éstos sólo son los denunciados por familiares en Coahuila.

En lo que se refiere a denuncia de hechos, el panorama se ensombrece, ya que los coahuilenses de plano no confían en sus sistemas persecutorios. Según encuestas del ENVIPE, sólo el 11 por ciento de los delitos son denunciados, de estos el Ministerio Público hizo carpeta de investigación del 62.8 por ciento de ellos, a su vez, en el 44.5 por ciento de estas carpetas de investigación no pasó nada o no se continuó con la indagatoria. Es decir, en Coahuila se sigue el método de arrancar la hoja y empezar de cero con los delitos.

Siguiendo la encuesta, el 28.5 por ciento de los ciudadanos manifiestan que no denuncian porque lo consideran una pérdida de tiempo y el 15.6 de plano no confía en la autoridad.

Queda de manifiesto que lo único que cuida la SSP de Coahuila es la cuadratura de las cifras y no la prevención y persecución de los delitos, su titular en lo único que es experta es en comunicación, ¡y vaya que manipula la misma!

Estamos condenados por la falta de visión, cinismo y baja moral de quienes deberían cuidar a los ciudadanos, esto lo dice la Constitución local en su artículo 108 que dice, para conocimiento de Riquelme y su secretaria de Seguridad: “La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, transparencia y respeto a los derechos humanos. El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social de la delincuencia con carácter integral sobre las causas que generan violencia, adicciones, la comisión de delitos y otras conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas”. ¿Qué están esperando? Coahuila, levántate y actúa, deja de ser sumiso.