“Si las ovejas opinan, al tigre no se le quita el sueño”.

Algunos tal vez saben de dónde viene esta frase. No hace falta explicar. Lo que hace falta es poner atención a las tantas veces que la vida nos ha gritado que somos más de lo que manifestamos. Me da tristeza ver a personas que viven de manera apocada y opacada, teniendo, a mi parecer, mucho potencial. Y mientras miro y me lamento, sé que el reflejo que veo es el propio. En palabras de un amado maestro, “¿Habiendo nacido águila, por qué te arrastras como gusano?” Duro el maestro, así como la vida, así como... bueno hay un par de personas a quienes me gustaría explicarles eso. Pero, no sé si tengan los recursos para salir de su mediocridad. Hasta ahorita parece que no. Tengo dos opciones: sigo insistiendo, o me lavo las manos. Lo segundo es más sano para mí. Mejor me dedico a mis propias rayas.

Un tigre no pierde el sueño ni su tranquilidad por la opinión, o el fracaso, de unas cuantas ovejas. El tigre no vive de lo que se hable a sus espaldas, ni en su cara. No deja de vivir ni se mortifica por la negatividad que quieran poner en torno a él. No permite que sus anhelos se derrumben. Confía en sus capacidades. No cede ante la manipulación. Se conoce y no cae en la trampa de ser criticado. Ser tigre significa no sucumbir ante el parecer de unos cuantos que seguramente en su vida no han alcanzado mucho. Ser tigre es lograr, es sostenerse, es ser generoso sin gastarse, es saber posibilidades y limitaciones. Es confianza y valentía, humildad y fortaleza.

¿Estaremos listos?