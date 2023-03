Esta mañana amanecí con una despedida acompañada de una promesa de un encuentro próximo. Será la manifestación de un plan que tiene muchos años fraguándose. Me alegra pensarlo y tengo unos meses para prepararme. Y no, no me voy a casar ni nada por el estilo. Es la vida mostrando su constante opción de cambios y ajustes, a veces una tras otra.

A veces los cambios llegan en ramilletes y aun siendo cosas buenas, agobian un poco. Estando a solas sentí que la mañana se alentó. Mi agenda comienza a sufrir cambios y tendré que ajustar, incluyendo el reto de levantarme más temprano. Mientras sentía el impacto de la lentitud, observaba como la computadora me hacía moverme despacio. Cada programa y documento que intentaba abrir tomaba tiempo. Mis dos pendientes “urgentes” se volvieron una secuencia de movimientos tranquilos, sabiendo que el tiempo real da para hacer lo que se requiere.

Un maestro me enseñó un precepto: “Si haces lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, el Universo te dará permiso de hacer lo que quieras cuando quieras.” Al escuchar esa declaración, tuve que masticarla palabrita por palabrita. “Lo que tienes que hacer.” O sea, ni más ni menos. Qué difícil, considerando que mi hábito de hacer siempre demasiado, empezar y seguir y seguir, sin terminar hasta que ya no se pueda hacer más. Sé que otras personas procrastinan y hacen algo menos de lo realmente necesario. Lo que me sedujo, sin embargo, fue la segunda parte de la frase. “El Universo te dará permiso de hacer lo que quieras cuando quieras.”

Me di a la tarea de saber qué es lo que realmente toca hacer en cada momento. Sigo teniendo la tendencia a llenarme de trabajo. También tomé tiempo para saber qué es lo que quiero. No es trabajo fácil para las personas que estamos orientadas a hacer lo que debemos y no lo a que se nos antoja.

La frase me inspiró a indagar para saber qué es lo que realmente quiero. No es trabajo fácil distinguir entre lo que quiero, lo que debo, y lo que no deseo. Pero puedo decir que los cambios que se avecinan, sí los quiero.