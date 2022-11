El pintor Maneto contrató a una bella modelo. Tan pronto la bien formada joven entró en su estudio el artista la hizo objeto de manipulaciones poco artísticas. “Perdona, linda –le dijo. Algunos pintores pintan lo que sienten. A mí me gusta sentir lo que pinto”. (¡Desgraciado! ¿Por qué entonces no pintas un bodegón con frutas y luego te las comes? Eres un cabrón, dicho sea sin ánimo de ofenderte)... ...