No escribí esto. Lo encontré por allí, y me hizo sentir. Dicen que viene de la enseñanza tolteca. No sé si es cierto, no encontré más información.

“Cuando te conocí me pregunté, ¿qué tipo de crueldad te hizo tan amable? ¿Qué tipo de amargura te volvió tan amoros@? ¿Cuándo la culpa te dio la libertad? ¿A qué tipo de presión te sometieron que lograste tanto y te esforzaste por ser perfect@? ¿Cuántas batallas tuviste que pelear y cuántos demonios tuviste que matar antes de darte cuenta de que tenías que ser tu propio héroe y no esperar a que alguien te salvara? ¿Quién trató de derribarte para que te volvieras tan fuerte y estuvieras dispuest@ a no solo levantarte a ti mism@ sino también a los demás? ¿Qué tipo de aislamiento y soledad enfrentaste para aprender a leer a las personas y saber exactamente qué decir? Porque tienes una forma de ver a través las máscaras que la gente se pone. Me pregunté, ¿cómo te volviste tan bueno para manejarte con personas complicadas? ¿Cuántas veces te defraudaron para convertirte en el tipo de persona en la que cualquiera puede confiar; sin vacilación ni duda de que estarás allí para ellos? ¿Qué tipos de carencias afectivas y cuánto sufrimiento soportaste para aprender a amar como lo haces?

Pero más que nada me pregunté, ¿qué piensas de ti a las altas horas de la noche cuando descansas? Y, ¿qué cosas pasan por tu mente cuando ves tu reflejo? Las personas más hermosas nunca se ven a sí mismas por lo que realmente son. Para mí, esa es la mayor tragedia, porque si te vieras como yo te veo, serías invencible”.