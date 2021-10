Servicio público ejemplar

Fue largo el tiempo de la ovación.

Estaban de pie todos los presentes y aplaudían a Ángela Merkel. Dieciséis años de servicio público al pueblo alemán en tareas parlamentarias.

Charles Michel desbordó la alabanza al decir que las cumbres de la Unión Europea, sin la presencia de ella. serían como Roma sin el Vaticano o París sin la torre Eiffel.

Se habían acostumbrado los países europeos al equilibrio de humanidad de la dama en las 107 reuniones de cumbre en que participó. Siempre con presencia sobria, inteligente, certera, exhibiendo una madurez política envidiable.

Comenta Ángela que su retiro sucede en momentos críticos. Está pendiente la solución a la agravada situación migratoria. Es tiempo de recuperación de la economía deteriorada en tiempo pandémico. Los 27 países de la UE requieren especial atención para ser plenamente estados de derecho.

La aplaudida funcionaria ha sido un factor de estabilidad que daba confianza y macícez a la hora del tomar decisiones y acuerdos. La canciller de Alemania brilló con virtudes humanas y cívicas practicadas con rectitud y moderación, en un estilo adulto que resultó siempre respetable.

Deja para el mundo el ejemplo de su trayectoria libre de cualquier interés personal o exhibicionismo. Su feminidad que conjuga raciocinio e intuición, dignificó la presencia de la mujer en los quehaceres políticos europeos y mundiales.

DERECHO A AUXILIO ESPIRITUAL

“Que no se contamine la escena del crimen”.

Fue la endeble razón por la cual no se permitió que un sacerdote pudiera orar y dar la unción al apuñaleado David Amess. Ahora ya se habla de la enmienda que lleva el nombre de la víctima y subraya el derecho a recibir auxilio espiritual en escenas de crimen, cualquier que sea la fe del victimado.

El reconocimiento de este derecho empieza a tener una repercusión en la legislaciones de muchas naciones en las que solo había un reconocimiento implícito o, quizá una actitud de puritanismo detectivesco por el cual se ignoraba el derecho y se impedía el auxilio.

David Anthony Andrew Amess fue un político conservador británico, miembro de la Cámara de los Comunes por Basildon entre 1983 y 1997 y miembro por Southend West desde 1997 hasta su muerte por asesinato, acaecido el 15 de este mes en el Reino Unido.

SECUESTRO DE TIEMPO

Tiene muchas modalidades.

Está relacionado con el secuestro de la atención, Los estímulos se has multiplicado tecnológicamente. Los succionadores de tiempo se abren como trampas y no son pocos los atrapados. Se requiere mucho discernimiento para no engancharse, para no conectarse, para no hacer el juego, para no morder anzuelo por devorar carnada.

La saturación de información y, peor aún, de infodemia y de post-verdades produce congestiones mentales y emocionales, imaginarias, de la mano de voluntades perplejas y titubeantes.

Todo se presenta como si fuera lo único. El escritor cree que está en la Edad Media y llena las páginas de parrafadas. El productor de imágenes ya no filma películas sino series. El radioemisor hace sonar las 24 horas del día musica y palabrerío sin interrupción. Los juegos de entretenimiento se preparan como material adictivo. Todos quieren todo el tiempo.

El silencio interior saludable y sanador queda contaminado, salpicado, inundado, ensordecido por todas las estridencias perturbadoras que le llegan como tsunami devastador.

Renunciar, cancelar, abstenerse y seleccionar, discernir y escoger son verbos de urgente conjugación para la serenidad y La paz interior...