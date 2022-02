Sexo , pudor, lágrimas y COVID 2... Más historias de antivax

NEW YORK, NY (Start spreading the news..).- Luego de dar positivo en test de coronavirus, la ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, se fue a cenar a un restaurante de la ciudad de New York, en franco desafío a las disposiciones federales de su país que recomiendan un aislamiento de al menos cinco días a las personas infectadas.

Pero no. La también ex candidata a la vicepresidencia de los EEUU no iba a desaprovechar su visita a NY y, además de cenar en espacios públicos, departió con los seguidores que aún le quedan, firmó autógrafos y posó con gusto para las selfies.

Palin, como buena militante republicana, ha mostrado el característico desdén por el pensamiento científico de esta corriente política, por no hablar de su total desprecio hacia la vacuna, sólo comparable al desprecio que siente por la vida de sus semejantes.

En redes, los internautas no dejaron de señalar la pobre calidad humana de la otrora líder política, no sin congratularse de que alguien de su estatura civil y moral no haya llegado a la vice presidencia del país más poderoso y decadente de la Tierra.

Aunque cabe destacar que Palin no reportó una sintomatología grave, lo inquietante es su incredulidad y la poca importancia que le otorga al hecho de andar propagando un virus potencialmente letal entre sus entusiastas y seguidores los cuales, al ser sus correligionarios, es más que probable que compartan su mismo menosprecio por la ciencia y no estén tampoco vacunados.

La postura manifiesta de Palin no deja dudas al respecto. La cito textualmente: “Será sobre mi cadáver que me pongan una inyección”.

En respuesta, diversos científicos aseguraron que, aunque son gustosos de recibir el cadáver de Palin, como el de cualquier otro antivacunas, el suero ha demostrado tener poca eficacia y un muy pobre desempeño una vez que los pacientes han colgado los tenis.

SPOTIFY, (listening is everything).- La leyenda de la música, Neil Young, solicitó a Spotify remover todo su catálogo de canciones, luego de que dicha plataforma se negara a restringir contenidos que mienten y desinforman a la población en temas relacionados con la pandemia.

Ya anteriormente Young había dado un ultimátum a la plataforma para que eligiera entre su música y el podcast del comentarista Joe Rogan, uno de los portavoces del ‘conspiracionismo’ pandémico en los Estados Unidos.

Rogan, quien se autonombra comediante para disimular su racismo y estupidez, tiene un podcast muy exitoso en la plataforma de audio-contenidos Spotify, en el cual da voz a “narrativas alternas” a la versión oficial en asuntos de covid, emisiones que ya han sido catalogadas como desinformación peligrosa.

Haciendo gala de mucho más juicio y sentido común, y a pesar de tener 76 años, el otrora miembro de la agrupación Crosby, Stills, Nash & Young, alzó la voz contra Spotify exigiéndole mayor responsabilidad y control sobre Rogan, quien fue declarado también como una amenaza para la salud pública por un grupo de médicos preocupados, por los infundios antivacunas con que cautiva a sus oyentes.

“Spotify puede tener a Young, o puede tener a Rogan, pero no a los dos”, declaró el cantautor.

A los pocos días, y en un hermoso gesto de solidaridad, la veterana estrella del folk e icono de los años 60 y 70, la cantautora Joni Mitchell, se sumó al boicot de Young.

Pero el que estas dos estrellas de la música sean entusiastas promotores de la ciencia médica no es aleatorio, ni es tampoco la causa social con que llenan el vacío existencial que a muchos les deja la fama.

Sucede que tanto Young como Mitchell, son ambos sobrevivientes de la poliomielitis, enfermedad que contrajeron en su infancia durante los años 50, cuando la vacuna para este mal no tenía cobertura global.

Así que tienen ambos muy buenas razones para combatir el pensamiento oscurantista que pone en duda la eficacia de las vacunas con que la humanidad trata de ponerse en pie frente a la actual pandemia. Y tienen también muy buenos motivos para exigir el veto de quienes, por su irresponsable ignorancia, siembran duda y desconfianza.

Su esfuerzo se les agradece, aunque por desgracia no parecen ejercer mucha presión sobre la plataforma que sigue manteniendo The Joe Rogan Experience entre sus contenidos.

Quizás, si se sumaran a este movimiento Los Acosta, Sonido Mázter o los Ángeles Azules, Spotify sí que se la pensaría dos veces antes de prestarse al jueguito de la desinformación que le garantiza audiencias cautivas de descerebrados.

LA QUE LES ESPERA A LOS ANTIVAX

Y de luminarias hablando, el súper astro del rock operístico, el inefable Michael Lee Aday, mejor conocido como Meat Loaf perdió la vida por complicaciones derivadas del covid.

Consagrado por su obra maestra, la trilogía de álbumes “Bat Out of Hell”, de los que vendió 50 millones, el cantante mostró en sus últimos años escepticismo ante la pandemia y dudas respecto a la efectividad de las vacunas.

Mientras tanto, en Latinoamérica, el cantante Diego Verdaguer corrió una suerte similar: El también compositor, de origen argentino, tenía sus particulares teorías sobre el origen del coronavirus, era adepto del culto de la cienciología y hay un debate abierto sobre si estaba o no vacunado, lo que parece poco probable dadas sus posturas expresadas, así como las de su mujer, la intérprete Amanda Miguel.

Los sendos epitafios que la sabiduría popular le ha adjudicado a uno y otro cantantes reflejan no sólo su suerte, sino las respectivas idiosincrasias de sus seguidores:

Así, mientras que para Meat Loaf se escribe entre pésames y condolencias: “I’ll do anything for love, but I won’t get vaxxed” (en alusión a uno de sus más grandes éxitos); al intérprete de “La Ladrona” lo despiden con un “Se lo cargó la Verdaguer”.

¡Ah, raza!