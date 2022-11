El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se ha trenzado en un intercambio de dardos con el ex presidente Felipe Calderón. El fondo de la discusión no es meramente de dimes y diretes, sino de fondo. El secretario asegura que Calderón está siendo investigado por la Corte Internacional Penal de La Haya por delitos de lesa humanidad, relacionados con el operativo “Rápido y Furioso”. El ex presidente ...