Les platico que hoy dejaré por la paz a Macario Schettino.

Mi 8o episodio sobre su pensamiento lo dejo para mejor ocasión.

Hoy, me voy por la libre y asumo las consecuencias.

Entonces, hasta pronto, Macario.

Arre!

Dice mi título de hoy que si naciste en México, por definición de origen o de fábrica, pues eres católico, aunque no profeses esa fe y vayas a la iglesia nada más cuando hay bodas y sepelios.

Noliace, eres católico.

Si hubieras nacido en Inglaterra, serías anglicano.

Si en Suecia o en cualquier otro país nórdico, tan de moda referencial en estos años, cuando mueras querrías irte al Valhalla de los vikingos, equivalente al cielo para los cristianos.

El asunto es que cualquiera que fuere la religión, nadie quiere morirse, aunque ese sea el primer escalón para alcanzar el cielo o el Valhalla.

En tiempos de reyes, la democracia no existía, porque la fe ligaba a la religión con las monarquías.

Después del siglo XV llegaron las revoluciones que poco a poco fueron instaurando una incipiente democracia de vaivenes.

Las proclamas ideológicas basadas en creencias religiosas desencadenan tiranías, oligarquías y otras llagas.

Los ismos

Ahí tienen al fascismo, comunismo, leninismo, estalinismo, nazismo, maoísmo, al putismo (de Putin, no sean mal pensados) al trumpismo, al bukelismo, al amloismo y otras llagas de la política.

Yo no le tengo fe a ningún gobernante, sea alcalde, gobernador o presidente.

Yo le creo o no le creo, y para dilucidar esa cuestión me baso en hechos, no en palabras.

Apelar a la fe en medio de una democracia es como la falacia de mover la portería para que el disparo a las nubes de un futbolista sea gol.

Apelar a la religión por parte de un gobernante está peor.

Y cuando un mandatario se pone a hacer proclamas desde su púlpito, veo ahí a un predicador, a un pastor, a un sacerdote, menos a un gobernante.

Y veo a súbditos en vez de a ciudadanos.

Cajón de sastre

¿Entonces, queridos míos, vivimos en México una democracia o una monarquía?

Los pre pre pre candidatos son eso, o son pajes majes de la corte del rey haciendo méritos y guiños ante sus ojos para ganarse el derecho y el privilegio de sucederlo en el trono?

Los de la oposición, son humildes, mortales, que quieren ascender al poder para sacrificarse por el país (ja) o son la semilla de otros ismos, como el xoxhitlismo, el lamadrismo, el creelismo, el colosismo...?

Es pregunta, conste...