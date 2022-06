Si no es para garantizar los derechos humanos, ¿para qué quieren gobernar?

Estoy seguro que usted conoció a uno de los grandes íconos de la música latinoamericana, Facundo Cabral. Casualmente anoche se me apareció en mi playlist contando una anécdota de su abuelo, que seguro sólo era una analogía, donde lo ventilaba con singular alegría diciendo: “Mi abuelo perseguía siempre a las mujeres, el problema era que cuando las alcanzaba ya no sabía qué hacer con ellas”. Ya lo sé, por donde la vea, mala anécdota. Por eso y por otras cosas nunca fui su fan, pero me dio para insinuar lo que se está imaginando.

Así es, lo mismo les pasa a nuestros gobernantes que terminan sus periodos, como decía la gente de otro tiempo, como “los niños del Limbo”. ¿Le late? ¿Conoce alguno? Y la pregunta que surge es: ¿para qué querían encabezar un Gobierno? ¿Para darse el gusto? Y aquí coloque las preguntas que usted considere.

Me permito recordarles a los gobernantes un buen itinerario que les haría postergarse en el poder por todo el tiempo que quieran, sin recurrir a las artimañas que ya conocemos y que en cada petición de votos desempolvan para conseguir sus fines. El asunto es por demás simple, se trata de que conozcan y apliquen el artículo 1 de nuestra Constitución, porque se nota que no lo conocen. No lo digo yo, lo dice el estado que guarda nuestra sociedad mexicana.

Acoto, el hecho de que algunos de ellos sean ingenieros no les exime de conocerlo porque si como ciudadanos tenemos el deber de conocer nuestros derechos y deberes, imagínese como gobernante para poder garantizarlos. A lo mejor ahí está la clave.

Entiendo, muchos de ellos están más preocupados por postergar al partido que los ha llevado a gobernar, independientemente de –como el abuelo de Cabral– si no saben qué hacer una vez que tienen el poder. Justo ese ha sido el problema, priorizar el poder por encima del servicio y de los derechos que tenemos los seres humanos que nos ha traído grandes y graves consecuencias. El artículo es larguito, pero es fundamental que lo conozcamos, de paso lo comentamos, ¿le parece?

A la letra dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. Supongo que todas las personas son todas las personas.

No son solo las personas de mi partido, mis amigos o a quienes les debo algunos favores. Excelente, le dio al clavo, por supuesto, aquí entran quienes creen, sienten, piensan, hablan y actúan diferente a quienes detentan la autoridad. Eso justamente nos pone en el área de la democracia.

Luego, el artículo nos remite a los tratados internacionales solicitando la acción de “la protección más amplia”. Un buen cursito de Derecho Internacional o de Derechos Humanos para dummies no les vendría mal a nuestras autoridades porque vea lo que sigue: “(...) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Primero, no olvidemos el inicio “todas las personas”. Sin duda, impresionante la clase de verbos que utilizan los constitucionalistas: promover, respetar, proteger, garantizar, investigar, sancionar y reparar. Simplemente impresionante en la letra. Y esto va para “todas las autoridades”. Por eso decía que basta con que los servidores públicos se aboquen a cumplir y a hacer cumplir este primer artículo de nuestra Constitución que, estará de acuerdo conmigo, está en el área de lo excepcional.

La siguiente parte del artículo resuelve en mucho las graves desigualdades en las que nos empantanamos no sólo en nuestro País, sino en todas las latitudes: “(...) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Así de simple está el itinerario para las autoridades. No se requieren otras agendas, ni propuestas novedosas que, por cierto, pocas veces se cumplen. Se trata de que a “todas las personas” se les garantice el gozo de sus derechos humanos. Por cierto, ¿los conoce? Conózcalos para que los reclame, porque parece, según se ve, que las autoridades o se hacen o andan a cuatro cuadras del desfile y en sentido contrario.

Por cierto, ¿encuentra alguna relación del artículo 1 con el drama que ahorita, en este momento, están viviendo muchos hermanos nuestros que caminan rumbo a Piedras Negras o Acuña para poder conseguir mejores condiciones de vida? ¿Qué papel tienen nuestras autoridades? ¿Los migrantes también entran en aquello de “todas las personas”? Así las cosas.

