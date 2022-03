﻿Si no hay cuerpos... ¡pues no hay masacre!

Una de las características más visibles de los déspotas es su capacidad para estirar nuestra capacidad de asombro. Cuando creemos haberlos visto agotar los trucos de su chistera; cuando pensamos conocer ya todas sus argucias; cuando les creemos incapaces de siquiera hacernos levantar las cejas en su siguiente intento por asombrarnos, siempre encuentran la forma de revitalizar el repertorio.

Cuántas veces no hemos pensado, tras enterarnos de un determinado hecho calamitoso: ¡ésta si no la podrá justificar el pejelagarto!

Y pensamos eso, porque desde nuestra perspectiva resulta imposible ofrecer una explicación, ya no digamos coherente, sino al menos eficaz en el propósito de contener la avalancha de descrédito provocada por tales circunstancias en cualquier país normal.

Y cuántas veces no se nos ha caído la quijada mientras exclamamos “¡No puede ser!” (algunos largamos frases más floridas, también debe decirse) al escuchar a nuestra encarnación de la patria en la siguiente mañanera, o en el siguiente video de fin de semana, exponer una improbable teoría con la cual su porra amaestrada arma enseguida la estrategia de “defensa”.

La tragedia de Tlahuelilpan, los videos del hermano Pío, los contratos de la prima Felipa, o la casa gris de Houston, son apenas unos ejemplos de circunstancias en las cuales cualquier otro político del mundo entero habría terminado en el cadalso, pero para López Obrador son parte de la cotidianidad de una mañanera.

Se trata, en cada caso, de hechos prácticamente idénticos a otros sobre los cuales nuestro Perseo de pantano se pronunció en el pasado -¡condenándolos, of course!- pero para los cuales hoy encuentra una explicación sencilla y contundente: “no somos iguales”.

Cobrar conciencia de la capacidad de López Obrador para encontrar una salida ingeniosa a los callejones sin salida del destino es necesario más allá de mantener al día el anecdotario trágico de este gobierno. Es necesario para asumir, en toda su trágica dimensión, el costo de padecer un líder de esta catadura.

En el paroxismo de las explicaciones funcionales, el presidente (con minúscula) acuñó, el lunes pasado, la más inverosímil de las excusas para vadear el análisis serio de un hecho destinado a quedar en la historia de México como un episodio de horror: la ejecución de un grupo de personas, a plena luz del día, en el poblado de San José de Gracia, en Michoacán.

El video en circulación en redes sociales, desde la tarde del domingo anterior, muestra una secuencia capaz de estrujar el alma y colocarnos de forma violenta -otras vez- frente al desastre de nuestra realidad cotidiana: un grupo de sicarios alinea frente a una pared a un conjunto de seres humanos y luego procede a ejecutarles sin más.

En cualquier otro lugar del mundo la divulgación de imágenes como éstas provocarían una ola imparable de indignación y, por lo menos, terminarían en el ofrecimiento de la cabeza de algún funcionario de alto nivel. Menos aquí, donde no solamente no pasa eso, sino se invita al respetable a darle vuelta a la página con el argumento más inverosímil de todos: cuando las autoridades llegaron al lugar no había cuerpos y entonces no hay nada por investigar.

Acto seguido se vuelve a la narrativa de los “medios golpistas” y se procede a fijar una posición particularmente inverosímil: si se desea, ¡pero con toda el alma! la existencia de una realidad distinta a la narrada por todos los medios del planeta... a lo mejor y la masacre nunca ocurrió.

Si no fuera trágico, sería cómico.

