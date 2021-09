Sí, padezco de ‘burnout’, ¿y?

Me ha sucedido que alguien me pregunta, ¿Qué haces?, y le contesto que estoy a punto de escribir una columna. En ocasiones, he agregado que no sé exactamente de qué escribir. Varias veces me han dicho que escriba sobre el “burnout”. Ok...entonces aquí va.

Burnout es un estado de agotamiento emocional, mental, y frecuentemente físico que surge por estrés repetido o prolongado. Aunque con frecuencia es causado por problemas en el trabajo, también puede aparecer en otros ámbitos de la vida, como lidiar con ser padres, cuidar a otros o relaciones románticas. Ya entendí porqué me han insistido en que escriba sobre el burnout. Lo padezco. Puedo poner una palomita a todas las áreas en las cuales una sobrecarga de estrés puede ocurrir. Y también puedo palomear una gran parte de la sintomatología física que el estrés propina al cuerpo.

Dolores de cabeza, colitis, falta de apetito, indigestión, aumento o pérdida de peso, dolores de articulaciones, falta de ganas, ansiedad (ah, eso no es física). Sí, hay síntomas emocionales y mentales también. No hay suficiente, todo es demasiado. Soy gorda, fea y nadie me quiere (algo así como un loop repetido de la adolescencia/o la menopausia).

Pienso que el burnout viene con pequeñas señales. Hoy no quiero levantarme, mañana quiero cancelar un par de citas, pasado mañana me enojo porque las cosas no van según mi plan, luego me siento derrotada por cosas inevitables. Alguien me dice que no soy lo que yo pensaba. Y los “buenos días” que esperaba no llegaron nunca. Atendamos los detalles antes de que se hagan cascada.