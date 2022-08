Este amigo mío es medio cabrón. Su esposa me corrige: ella dice que es cabrón y medio. Hombre impositivo, de opiniones radicales que no admiten argumentación, le tenemos un apodo, el Siperono, extraño mote que obedece al hecho de que a todo lo que decimos él opone: “Sí, pero no”. Yo procuro no frecuentarlo, pues si bien las virtudes de los demás no se me pegan, los defectos se me contagian fácilmente, ...