En días pasados tuve la oportunidad de releer el recomendable libro “El factor humano” de John Carlin; la obra, de la cual tomé prestado el nombre de esta colaboración, se centra en la relación entre Nelson Mandela y el equipo sudafricano de rugby durante el momento más crucial en la historia de Sudáfrica.

Carlin inicia desde que Mandela se encuentra en prisión, quien fue arrestado por primera vez en 1962 y condenado por sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno.

En ese entonces fue sentenciado a cinco años de prisión y enviado a la Isla Robben, una prisión en la costa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Sin embargo, su estancia en prisión se prolongó cuando fue condenado a cadena perpetua en 1964 en el famoso juicio de Rivonia, que lo acusó de sabotaje y conspiración.

La vida de Mandela en prisión fue una experiencia difícil y desafiante, pero también marcada por su determinación, resistencia y liderazgo: a pesar de que pasó 27 años en la cárcel, jamás dejo de luchar contra el brutal apartheid que ensombrecía a Sudáfrica, el cual se basaba en la inhumana y retrograda política de segregación racial impuesta por el gobierno dominado por una minoría blanca.

Durante su tiempo en prisión, Mandela enfrentó numerosos desafíos físicos y emocionales. Las condiciones de la prisión eran difíciles, y Mandela fue sometido a un trabajo forzado, maltratos y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias.

VOLUNTAD

Su inquebrantable voluntad, lo convirtió en un símbolo internacional de resistencia y esperanza para el movimiento antiapartheid en Sudáfrica.

Durante esos 27 años, Mandela se dedicó a estudiar, aprender y conectarse con otros prisioneros políticos, lo que lo llevó a convertirse en un líder respetado y admirado dentro de la prisión. Mandela lideró protestas y huelgas para mejorar las condiciones de vida de los prisioneros y luchó por sus derechos humanos básicos.

Finalmente, en 1990, fue liberado en un momento histórico que marcó el comienzo de una nueva era en Sudáfrica.

Después de su liberación, Mandela lideró las negociaciones para poner fin al apartheid y trabajó para establecer una Sudáfrica democrática y no racial.

En 1994, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en las primeras elecciones democráticas del país, marcando un hito en la historia de Sudáfrica y del movimiento por los derechos civiles en todo el mundo.

La historia de la vida de Mandela en prisión sigue siendo testimonio de valentía, perseverancia y compromiso inquebrantable con la justicia y la igualdad.

RECONCILIACIÓN

Carlin describe cómo Mandela, a pesar de su pasado de opresión y lucha, eligió adoptar una política de reconciliación y unión en lugar de una de venganza y resentimiento.

En este contexto, de tanto odio y sufrimiento, Mandela vio el potencial del deporte, en particular del rugby, como una herramienta para unir a una nación racialmente dividida.

El autor del libro se enfoca en la relación de Mandela con Francois Pienaar, el capitán del equipo sudafricano de rugby en ese momento. Pienaar era blanco y el rugby era un deporte predominantemente asociado con la población blanca sudafricana, mientras que la mayoría de la población negra en Sudáfrica tenía una relación complicada con el deporte debido a su pasado de segregación racial.

A pesar de las diferencias culturales y raciales, Mandela y Pienaar trabajaron juntos para superar las barreras y unir al equipo sudafricano de rugby en torno a un objetivo común: ganar la Copa Mundial de Rugby de 1995, que se celebraría en Sudáfrica. Carlin narra cómo Mandela utilizó su influencia y liderazgo para alentar al equipo y promover la unión a través del deporte.

El libro también describe en detalle los eventos que rodearon esa Copa Mundial, desde la preparación del equipo sudafricano hasta los partidos emocionantes y desafiantes en el torneo.

Carlin muestra cómo la participación del equipo sudafricano en el torneo fue mucho más que un simple evento deportivo, convirtiéndose en un símbolo de la reconciliación.

La propuesta del autor contextualiza la importancia histórica y política de un deporte que durante mucho tiempo fue considerado de la minoría blanca y utilizado como una herramienta de segregación racial durante el apartheid; por ello, explora cómo el proceso de unificación a través del rugby impactó en la sociedad sudafricana y ayudó a sanar las divisiones raciales en el país.

Cabe mencionar que este libro inspiró la película “Invictus”, del año 2009, dirigida por Clint Eastwood. En la película, Mandela, interpretado por Morgan Freeman, trabaja estrechamente con Francois Pienaar, interpretado por el actor Matt Damon.

SIN DUDA

Durante todo el tiempo que estuvo en prisión, Mandela constantemente leyó lo que sería su himno de vida, y que lleva el título de la película, me refiero a “Invictus” el excepcional poema de William Ernest Henley (1849–1903): “Desde la noche que sobre mí se cierne, negra como su insondable abismo, agradezco a los dioses, si existen, por mi alma invicta. Caído en las garras de la circunstancia nadie me vio llorar ni pestañear. Bajo los golpes del destino mi cabeza ensangrentada sigue erguida. Más allá de este lugar de lágrimas e ira yacen los horrores de la sombra, pero la amenaza de los años me halla, y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo la sentencia. Soy el amo de mi destino; soy el capitán de mi alma”.

APRENDIZAJE

Podría decirse que “Invictus”, entre otras enseñanzas, destaca el valor de la resiliencia y la capacidad de enfrentar las dificultades con valentía y determinación. A través de los versos del poema, Mandela pudo haber aprendido que, a pesar de las circunstancias adversas, tenía la voluntad de mantenerse firme y resistir, sin importar lo difícil que fueran las pruebas a las que se enfrentaba. De este poema también pudo haber aprendido que, a pesar de las condiciones opresivas que enfrentaba, siempre tuvo el derecho y la capacidad de afirmar su propia valía y dignidad como ser humano.

Por otro lado, queda claro que aunque estaba en prisión, tenía el poder de elegir cómo enfrentar esa circunstancia, para dar forma a su propio futuro, estando siempre en su corazón la esperanza, esa fuerza poderosa que a todos puede mantenernos motivados para ayudarnos a seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros.

Adicionalmente, el poema “Invictus”, pudo haber inspirado a Mandela a continuar con la lucha por la justicia, la igualdad y la libertad, pues las palabras del poema, con su tono de determinación y resistencia, convoca a desarrollar la fuerza y el coraje necesarios para enfrentar los más terribles desafíos; claro está que, en caso de Mandela, básicamente era terminar con la segregación racial.

TESTIMONIO

En todo caso, el libro y la película, muestran el testimonio de Mandela que hace evidente que las personas que buscan ser líderes, que auténticamente anhelan cambiar la realidad existente, deben empezar por conquistar sus propias almas, siempre optando por el bien común, siendo testimonios de los principios universales y de los más sublimes valores que rigen para bien la vida de todo ser humano.

Mandela muestra que existe un líder en el espíritu de las personas que se han dejado tomar por la mano de Dios, para labrar su propia trascendencia.

En este sentido, que razón tuvo el filósofo al decir: “y ojalá llegues a ser lo que ya eres”, pues ahí, como fue el caso de Mandela, es donde se encuentra la génesis del auténtico liderazgo, ese que permanece siempre “Invictus”: que no ha sido conquistado por la adversidad, ni tampoco seducido o vencido por el éxito, que tiene el arrojo y la voluntad de ser libre en la mismísima prisión construida por esos mediocres que, durante todas las épocas, han edificado cárceles para, infructuosamente, encerrar a las personas que poseen espíritus libres e intactos, a esos seres humanos, como Mandela, que en todas la épocas se han atrevido a pensar y a hacer distinto.

Hablo de esas personas que buscan la igualdad y la justicia social. Me refiero a esos seres humanos, amos de sus destinos y capitanes de sus propias almas, que ante cualquiera circunstancia, permanecen siempre erguidos.

