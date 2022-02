Solari puede acompañar a Caixinha en el desempleo

No fue el primer técnico en ser despedido durante el Clausura 2022 de la Liga MX, pero sí el primero de los ceses en días de mucha tensión para directivas de peso en el futbol mexicano. Pedro Caixinha ha dejado de ser entrenador de Santos, como resultado de la eliminación del equipo en la Concachampions y de los pobres números que tiene en el torneo local, en el que dejó al equipo en el último lugar, con apenas dos puntos conseguidos.

La decisión de Grupo Orlegi va en relación a los parámetros de calidad, y se han impuesto. Sin ser uno de los clubes históricos o de los más “ricos” de la Liga, han tomado una decisión “ejecutiva” de alto nivel. Sin sentimentalismos y sin temores que parecen existir en otros clubes que también tienen problemas para que sus técnicos hagan funcionar de manera correcta a los equipos y, por consiguiente, sumen más puntos y estén más cerca de la zona de clasificación directa.

La directiva de Santos le ha vuelto a poner el ejemplo a la del América, que continúa dándole largas a la situación de Santiago Solari, quien solamente ha hecho dos puntos más de los que sumó Caixinha antes de ser despedido. Y es que son ese tipo de decisiones las que en verdad pueden generar un cambio en la actualidad de un club que luce roto, que continúa arrastrando el prestigio que otros con mayor capacidad construyeron años atrás.

Este fin de semana podría presentarse otra gran sacudida en el futbol mexicano, con otro de los técnicos cuya continuidad está en duda por sus malos resultados. Si es cierto, si ahora van a cumplir con el ultimátum para Solari, si no le ganaba a los Pumas, tendría que ser el siguiente estratega en dejar su cargo. Pero para eso se necesita que ya alguien tome la decisión en el América, que no se permita que el equipo vaya más para abajo, porque si no le ganan a los universitarios, podrían tener muchos problemas en rescatar por lo menos una posición en el repechaje, con todo y que se clasifiquen a éste los equipos que terminan de lugar cinco al 12.

Pero, incluso en la victoria, se tendría que analizar si el equipo en verdad puede tener una evolución hacia mejorar lo que presenta en la cancha. Que un posible triunfo ante Pumas no disfrace las carencias que ha mostrado a lo largo de este 2022, lo que ya les ocurrió cuando vencieron justo al peor del torneo, Santos Laguna. Fin de semana clave en el futuro cercano del América y del americanismo, que no quisiera vivir un nuevo ridículo, una nueva humillación, pero que tampoco se merece tener que aguantar que no se quiera tomar una decisión para mejorar, cueste lo que cueste. Por otro lado están el Monterrey y Javier Aguirre, que reciben al Atlético de San Luis en medio de los montajes que continúan día tras día para sacar nota y no dejar morir un tema que luce más fabricado que nada.