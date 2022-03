Son tiempos de decisión para Acción Nacional

La opinión que le merecen a los mexicanos los partidos políticos, los de casa, usted lo sabe, generoso leyente, va de pésima a lo que le sigue. Y no obstante las reformas legales que se han hecho en la materia, cada día que pasa la desafección por estos institutos que tienen un papel relevante en la construcción de la democracia, continúa. Y no se diga de los políticos emanados de los mismos que llegan a ocupar un cargo público, de sinvergüenzas y corruptos no les bajan una décima. Y si a esto le suma la tendencia del respetable, a generalizar, pues no queda títere con bonete. “Todos son iguales”, “ni a cuál irle”, “nada más llegan al cargo y agandallan”... pues sí... ah... y el o la que no le entre al “enjuague” de porquería, pues ya sabe usted el singular adjetivo que le embonan, empieza con p y termina en a o en o.

La cultura caciquil implantada por el partido de las siete décadas permeó no sólo en los propios, también en los ajenos a su gremio. El poder concentrado en un individuo y o en su grupo ha llevado a tomar “acuerdos” y o decisiones que han obrado en detrimento de la confianza y la credibilidad de la que otrora gozaba, verbi gratia, la oposición en México. Hoy tenemos un partido político que ha dejado de ser referente del mexicano que creía que se podía hacer política de una manera distinta a la tradicional, y que en el 2000 fue definitiva para darle al país la primera alternancia en la Presidencia de la República, y se la refrendó de nueva cuenta en 2006. El capital amasado por hombres y mujeres que hicieron de la participación en su comunidad un verdadero apostolado, dio frutos. El panista de aquel entonces era distinto y distinguible. ¿Qué nos pasó después de dos sexenios en el Poder Ejecutivo federal, en gubernaturas locales, en alcaldías, en un número importante de legisladores locales y federales que hacían la diferencia en el debate parlamentario, rico, inteligente, consistente, valiente, dejaba huella, aunque no ganáramos la votación en los congresos?, ¿sabe qué ingrediente elemental tenía? CONGRUENCIA. Nuestras elecciones internas eran verdaderos ejercicios democráticos, salíamos fortalecidos de los procesos en los que votábamos por dirigentes o por candidaturas a cargos públicos. No era el reparto de un botín la victoria, sino la oportunidad sine qua non de fortalecernos hacia el interior y demostrar en los hechos que votar por un candidato avalado por Acción Nacional valía la pena, porque se gobernaba o se legislaba en favor de los representados. La camaradería castrense se vivía en el trato cotidiano. Me tocaron cuando ingresé al partido y tuve la fortuna de ser parte de la dirigencia estatal de escuchar a panistas casados con la doctrina humanista, que simple y sencillamente refrendaron mi decisión de hacerme militante del PAN. La generosidad, la inclusión, el diálogo franco, el intercambio respetuoso de opiniones, distintas muchas veces, pero implícita la voluntad de llegar a acuerdos en bien del partido, del PARTIDO, así con mayúsculas, no del grupo dominante... como hoy se estila.

Hoy, en Coahuila somos tercera fuerza política, ese es el lugar que le merecemos a los electores. Esa es una realidad con la que tenemos que lidiar. Los principios que sustentan la filosofía panista, ahí están, no han pasado de moda, solidaridad, subsidiariedad, bien común y respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana. Tenemos el deber de recuperarlos viviéndolos. No hay nada que crear, ni reinventar. Pero el desafío es enorme ¿Estamos dispuestos a ello? Y volvamos la vista a otro ámbito que también tenemos que resolver, tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos y de vincularnos con la sociedad, es más que obvio que lo que tenemos ahora NO FUNCIONA. Tenemos que aprender a escuchar, no a oír, sino a escuchar a la ciudadanía de este siglo XXI. No nos estamos comunicando en los términos de esta realidad, por eso y otras razones más la gente que antes creía en nosotros nos ha mandado a volar. Pero lo primero que debemos de hacer es ponerle punto final a esta confrontación interna. Nadie sobra en el PAN, se han hecho vacíos adrede, a conveniencia. El llamado a la unidad debe de venir en serio y con todo. Aprendamos la lección, nunca obrará en beneficio de una organización, pero de ninguna, y contimás de un partido político, que una persona, o que un grupo, tengan el control del mismo, porque los abusos se convierten en algo cotidiano, y entonces la desesperanza y el resentimiento pudren todo el cuerpo. Ahora es cuando tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, pero ya, mañana quizá sea demasiado tarde...