Sorpresas que da la vida

La vida es una sorpresa. Siempre he pensado que cuando la vida apareció en este planeta Diosito se quedó boquiabierto y exclamó: “¡Yo mío!”. Por su parte el diablo dijo: “¡Uta!”.

A más de ser sorpresa la vida da sorpresas. Te sorprende con un amor o una tragedia. O con un amor que es una tragedia. Te sorprende con una vida o una muerte. Te sorprende con un crepúsculo estilo Cecil B. de Mille o con un discurso político que no tiene el estilo de Cantinflas.

A mí la vida me sorprende con todo. Voy de una admiración a otra, y paso de una interrogación a la siguiente. Así mi historia (si es que puedo jactarme de tener historia) podría sintetizarse en forma gráfica con la facilidad con que resumen el idioma los muchachos y muchachas -los chavos y las chavas, por que mejor me entiendas- en sus tabletas. El relato de mi paso por la vida se escribiría en esta forma: “...¡?¡?¡?¡?¡?¡?¡?¡?¡?¡?¡?...”. Y así hasta el final. Es decir hasta el infinito.

Toda esta filosofía parda viene a cuento por lo que me sucedió en Cancún años antes de la pandemia, cuando peroré ante distribuidores de artículos eléctricos de toda la República. La convención tuvo lugar en uno de esos hoteles de la Riviera Maya de tamaño tan desmesurado que más que hoteles son una ciudad que tiene todo en medio de esa nada que es la selva.

Llegué con hambre -yo llego con hambre a todas partes-, y después de instalarme en mi lejana habitación me puse a esperar uno de los carritos que llevan a los huéspedes a la sección de restoranes. Porque es de saberse que estos hoteles tienen varios restoranes. Aquel en el cual estaba yo tiene uno italiano, uno francés, uno argentino, uno americano -el snack bar-, uno japonés y uno español. Ah, y también uno mexicano. También tiene una cafetería enorme, tan grande que ahí podrían caber todos los diputados federales con sus escoltas, choferes, secretarios y secretarias, asesores, asistentes y demás personal.

Escogí la cafetería, pues arreciaba el hambre y ahí ya estaba el buffet al alcance de la mano. No había que esperar a que te asignaran mesa: tú mismo ocupabas la que estuviera disponible y te servías lo que se te antojaba. Fue lo que hice. Empecé con una selección de carnes frías y quesos, seguí con la ensalada, y luego escogí un buen trozo de carne. Fue entonces cuando vino la sorpresa.

Llamé a un mesero que tenía toda la traza de pertenecer a una de las muchas etnias que hay en el sureste del país y le pedí:

-Me da unos chilitos toreados, por favor.

El muchacho me miró con expresión vacía y dijo algo así como:

-¿Ah?

Repetí mi solicitud:

-Unos chiles toreados, por favor.

Se volvió el joven, moreno y chaparrito, hacia un alto y rubio capitán de meseros y le dijo en inglés con un acento que habría envidiado el más bostoniano de los maestros de Harvard:

-Benny, I can not understand what this gentleman says. Will you please get his order?

El mencionado Benny me atendió y me trajo lo que quería. Le pedí luego que me explicara por qué el mesero no me había entendido.

-Es maya -me dijo-. Y muchos mayas no hablan español. Hablan su lengua, claro, y la usan entre ellos; pero además hablan perfectamente inglés, francés, italiano o alemán, e incluso manejan varios de esos idiomas, pues desde jovencitos trabajan como meseros, o de guías, y casi no tienen trato con la población local, sino solo con los extranjeros a los que atienden cada día.

Por eso no me entendió el muchacho. Es mexicano, de raza pura maya, y sin embargo no conoce la lengua oficial de su país. Yo sé decir “chiles toreados” en español de México, pero no sé cómo se dice eso en inglés, francés, italiano o alemán. Lo siento. I’m sorry. Pardon. Scusatemi. Verzeiht.