“Mira, ella es la mamá de John Michael”. Eso escuché en el pasillo del colegio donde trabajaba como coordinadora de inglés. Fue hace algunos 30 años. Yo era un personaje “importante” dentro del colegio, pero la personalidad y las ocurrencias del chiquillo de unos 5 años lograron opacarme a tal grado que había quien (mamás y maestras de preescolar) me ubicaran como “la mamá de...”

Hoy soy la mamá de Pamela, medallista de oro (ya no repito todo porque van a pensar que por hoy no tengo otro tema – y tal vez no).

Alguna vez me preguntó alguien cuál etapa de mis hijos había disfrutado más. Como mamá, verlos siendo personas y construyendo sus vidas es la mejor parte. Hoy es un gran honor ser la mamá de Miss Cristy, de Arqui Angie, del Inge John Michael, y de Pamela (WR de la selección nacional y campeona mundial de flag football). Ellos están forjando su historia dentro de los campos de trabajo y de vida que han escogido (o que los han escogido – a veces parece que sucede así). Hay personas que me felicitan a mí por mi papel como mamá. ¡Ay! Si mi papel fue bueno, fue por accidente, se los aseguro. Pero, ayer encontré esto: “No sacrifiques tus sueños por un hijo. Un hijo no necesita a una mamá sacrificada, esa será una factura que le vas a cobrar. Un hijo necesita a una mamá feliz, a esa nunca la cargará”.

Así viví y de todas maneras me parece fuerte la frase y tal vez hasta cuestionable. Con eso y todo, tengo el honor de ser la madre de 4 seres que están construyendo vidas y marcando su presencia. Y yo me sentiré realizada siempre que el mundo me ve como “la mamá de...”