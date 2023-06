El viernes pasado, un par de días después del fallecimiento de “La Reina del Rock and Roll”, Tina Turner, quien estuvo de manteles largos fue la apodada “Bruja Blanca del Rock”.

Nos referimos a Stevie Nicks, nacida el 26 de mayo de 1948 en Phoenix, Arizona, quien por lo mismo el pasado viernes llegó a los 75 años de edad y desde una temprana edad, en específico a los 4 años de edad, mostró amor y aptitudes por la música al cantar duetos de música country con su abuelo y quien al mudarse a la ciudad de San Francisco, California, se especializó en la composición e interpretación musical en la preparatoria Menlo-Atherton donde conoció a su pareja por largo tiempo, Lindsay Buckingham, y el resto fue historia.

Esto porque después de varios proyectos fallidos, Lindsay y Stevie firmaron con Polydor Records y produjeron su colaboración qu ebajo el título de “Buckingham-Nicks”, aunque también tronó como ejote y ya no fueron requeridos por el sello discográfico capturaron la atención de Mick Fleetwood, quien los invitó a formar parte de la banda de rock Fleetwood Mac; en 1975, el disco hómónimo llegó a la cima de las listas en parte gracias al tema “Rhiannon”, interpretado por Stevie, seguida por el legendario álbum “Rumours” (1977) iniciando una no menos exitosa carrera como solista en 1981 para reagruparse con los Mac en 1987 para la producción y gira de “Tango in the Night” pero por su vida “loca” mezclando sexo, drogas y rock and roll para muchos fue la mencionada bruja requerida para “American Horror Story III”.

Ya que mencionamos a mujeres controversiales de la música, justo después de haberles recomendado el estreno a fines de mayo del documental “Love to love you, Donna Summer”, a través de la plataforma de HBO Max, y que por estos espacios a raíz de la muerte de la mencionada Tina Turner también se recomendó en su mismo catálogo del documental “Tina” (David Lindsay y T.J. Martin, 2021) nos topamos con la serie documental de cuatro capítulos que bajo el título de “Lola” nos aproxima a la no menos legendaria Lola Flores, “La Faraona”, quien en esta misma columna recordamos a inicios de este año en el que hubiera cumplido en enero 100 años de edad y cuyo legado como intérprete de coplas españolas, actriz y bailarina de flamenco la llevó a ser estrella internacional e inspiración de su compatriota Rosalía.

Para terminar, y ya que estamos en HBO Max, el próximo domingo en el lugar que dejó vacante la exitosa serie “Succession” se llevará a cabo el estreno del esperado debut del cantante The Weeknd, “The Idol” (“El Ídolo”), serial del cual ya también anticipamos en columnas anteriores pero que desde su premiere mundial en el marco del reciente Festival Internacional de Cine de Cannes dio mucho de qué hablar por sacar a la luz “verdades incómodas” de la industria de la música a partir de la historia de Jocelyn (Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis), empeñada en mantener su status de la más grande y sensual estrella del pop, y Tedros (The Weeknd), un empresario de clubes nocturnos poseedor de un sórdido pasado, cuya relación romántica la llevará a los más oscuros y profundos rincones de su alma.

