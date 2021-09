Tan fácil que hubiera sido preguntarle a Waldo

Les platico:

1.- Me cansé de leer cierta novela política sobre las incidencias del Congreso legislativo local en la que son protagonistas las diputadas Anylú Bendición Hernández, Jessica Hernández y su colega Waldo Fernández, los tres pertenecen a la bancada de Morena en NL.

2.- Clara Luz Flores Carrales se va el mes próximo a ocupar la titularidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Si hace bien su jale, tiene en la mira el puesto que fue prestado a la ex reportera de los periódicos “La Afición” y “La Jornada” venida a más, Rosa Icela Rodríguez, sí, la de los 50 estados que conforman la República Mexicana.

Pero, vayamos por partes, como dijo el Dr. Jack El Destripador en sus gustadas clases de disección anatómica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Dublín.

Puse a jalar a mi BigData y descubrí lo que en seguida les comparto. ¡Arre!

1.- Los obuses contra Jessica y Waldo son detonados desde dos columnas políticas; una habitualmente bien escrita y documentada por un apreciado colega, y la otra, jerigonza vil de temas hechos batidillo por un comunistillo de confundillo de pacotilla que pasea sus desgracias en un autillo amarillo.

Del primero me sorprende porque generalmente le sabe al tema, y del segundo me confirma lo que es de muchos bien sabido: que si es capaz de confundir teclas al escribir, ¿cómo no se va a confundir al mencionar nombres, fechas y situaciones?

Primero: se señala a Waldo de coludirse con Jessica para quitarle el puesto de coordinadora de la bancada de Morena en NL, a Anylú Bendición.

Pero, ¿cuál bancada? Si apenas y nomás son tres: Jessica por el Distrito Electoral 14, Anylú por el 17 de Mayoría Relativa y Waldo como Plurinominal.

Claro, hay otros peor de escuálidos que ese grupo: El PVEM nomás tiene al que se coordina él solito, Raúl Lozano Caballero, de Mayoría Relativa por el Distrito 20; y el PANAL, con María del Consuelo Gálvez, Mayoría Relativa por el 25, también, coordinadora de ella y su alma en el Congreso de NL.

Para darle contexto a esto: el MC tiene a ocho legisladores; el PRI catorce y el PAN quince.

Segundo: A Waldo, Clara Luz Flores le pidió que fuera el coordinador de Morena en el Congreso de NL, pero él no quiso.

De hecho, el 12 de agosto Waldo anuncio que NO sería el coordinador por cuestiones personales que detallo en el punto Sexto de este artículo.

Debido a eso, cinco días después fue nombra para ese puesto, Anylú Bendición.

En ese tema estaba metida la ex diputada de Morena, María Guadalupe Guidi Kawas, pero ella desertó de Morena el 29 de agosto para irse a las filas del MC. Lupita era plurinominal y se decía muy cercana a Clara Luz, pues ya se vio que no lo era tanto.

Tercero: en las columnas referidas se dice que Viridiana Lorelei, que es señalada como la mera mera petatera de Morena en NL, ya trae mucha información en una carpeta que supuestamente envió a México.

Pero debo decirles a quienes eso afirman, que bastantes broncas trae ese partido en su seno nacional, como para querer meterse en un asunto tan pero tan doméstico, como inmiscuirse en una bancada de tan solo tres miembros.

Cuarto: se pretende hacer creer a la opinión pública que Waldo la está jugando a favor del MC, pero quienes eso elucubran ignoran que a mediados de julio, Samuel García le ofreció a Waldo formar parte de su gabinete y éste le dijo que NO.

Quinto: los que armaron toda esta intriga novelesca están ignorando que Waldo le ha preguntado a Samuel en público y en privado ¿qué pasó con su slogan de campaña de sacar a NL del pacto fiscal?

Sexto: Waldo tiene como opción cercana -tan cercana como el 15 de octubre- renunciar a su posición como diputado local por Morena y ante esto tiene dos posibilidades: quedarse como independiente o de plano irse del Congreso, por un tema de salud del mayor de sus hijos.

Séptimo: ligado a lo anterior está el tema de su suplente, José Alfredo Pérez Bernal. No voy a decir más -por ahora- sobre este tema, solo aquí les dejo esto de tarea, que es más tema que el desarrollado por los elucubradores.

TATIANA LA GRILLA

2.- Octavo: Clara Luz sigue siendo merecedora de los afectos del presidente.

En octubre se iría a ocupar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de no ser por la grilla que le sigue haciendo Tatiana Clouthier, resentida todavía por no haber sido ella la elegida a contender por la gubernatura de NL por el lado de Morena.

AMLO simpatiza con las mujeres y es suave con ellas, a diferencia del trato que les da a los caballeros que forman parte de su círculo cercano.

De Tatiana le gusta que la hija del Maquío no tenga pelos en la boca para decir las cosas, pero...

Y por otro lado, es cierto que los arropes de Clara se acaban en el gabinete morenista, porque ya se fueron Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer Ibarra.

Pero los sigue teniendo y muy fuertes en la persona del duranguense Carlos Gastón Torres Rosas, quien fuera Secretario Técnico de la Presidencia.

El fue nombrado por Andrés Manuel como Coordinador General de los programas integrales del desarrollo, o del Bienestar, en sustitución de Gabriel García.

Resumen: tan fácil que hubiera sido preguntarle a Waldo por cosas como las del punto 1 y así se hubieran evitado a los lectores tantas confusiones.

CAJÓN DE SASTRE

Así que, señoras y señores, aquí tienen ustedes esto, para que lo contrasten con las publicaciones a las que me he referido y saquen sus conclusiones, cualesquiera que éstas sean”, dice la irreverente de mi Gaby.