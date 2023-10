Tatuajes, piercings, calcetines, shorts, acusaciones y gustos. Hombres vs. mujeres; en guerra aún

Un par de las últimas declaraciones machistas y misóginas que he leído. No sé a veces si reírme u organizar el contraataque. El consejo de no engancharme, especialmente con el segundo ejemplar, parecería inteligente en este momento, y en todo momento. Pero mis ganas de ponerme al tú por tú, aún con alguien que sé que no entenderá, pueden llegar a ser muy fuertes. Sí, a veces me gana el sentirme ofendida. El comentario es ofensivo. ¿O no?

Y, en respuesta al primer comentario (tal vez incluso escrito por una mujer), no sé exactamente qué responder. Hombre, si no te agrada ese tipo de mujer, busca otra. A mi no me gustan los hombres con tatuajes mal hechos, pero los tatuajes bien hechos y de buen gusto, me encantan. Me gustan los hombres de cabello largo, y ahora que he visto algunos hombres usando faldas...bueno...señores, se ven muy bien. No sé qué dirá de la masculinidad los hombres que usan shorts con calcetas a medio chamorro, o shorts con camisa de vestir, o la famosísima combinación política de pantalón beige y camisa celeste (inserte emoji de vómito). No me gustan los “pants” para hombre, ni para mujer. Y todo eso, ¿qué? Claro que hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan en el estilo de otras personas. Pero de eso a decir que está la persona “dañada”, “no sé Rick, parece falso”.

Hombres, me declaro libre de cualquier necesidad que tengan de ir a terapia. Acepto, sin embargo, cualquier queja que tengan sobre mí como mujer o sobre su mamá o las mujeres en general. Aquí en mi consultorio lo podemos trabajar (inserte emoji guiñando el ojo). No es tema para mí si te gustan mis tatuajes o mi estilo. Tampoco es tema para mí tu estilo. Tal vez no te gusto, o sí. Tal vez no me gustas, o sí. No requerimos atacarnos. No es necesario.