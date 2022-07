Casi siempre tengo una vela encendida, o varias. A veces la enciendo por impulso, porque hace falta. Hay momentos en que la prendo porque sé que muchos necesitamos luz, y más que eso, necesitamos saber que alguien nos piensa. Una de las maneras en que te aviso que te tengo presente y que me importa lo que te está pasando en la vida es decirte justo eso, “Te pienso”.

Hoy pienso a quien ha sufrido una pérdida importante, a quien está con la intención de cambiar el rumbo de su vida, a quien requiere ánimos para levantarse por la mañana, a quien necesita darse cuenta de que está bien, a quien se siente solo, a quien tiene una misión que cumplir, a quien está cansado y aún no puede descansar, a quien las exigencias que ha puesto en su vida le rebasan, a quien está tumbado y asustado en su primer día de este nuevo formato de COVID que nos está dando a todos, a quien no sabe como reestructurar la vida en este 2022 que está pasando tan rápido que no hemos podido agarrar piso, a quien propuso cambios y ahora vive buscando como llevarlos a cabo, a quien está inmerso en los mismos problemas y conflictos de hace años y que no ve la puerta de salida, a quien no reúne suficiente energía para dar el siguiente paso.

A todos ellos los pienso. A ti te pienso. De lo que he aprendido en mi camino, hay algo que te puedo ofrecer en este momento. No te resistas a lo que te está sucediendo. Entrégate a lo que sientes. Haz lo que puedas, y solo eso. Vamos más lentos que antes. No te preocupes. No hay prisa.