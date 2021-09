Tender, cruzar o cancelar y hasta quemar

Es la encrucijada trilemática de los puentes.

O se tienden para unir y se cruzan para comunicar o se cancelan y hasta se queman para distanciar.

No es el tren migratorio como el tren de la vida.

El de la vida no tiene velocidad de reversa y nadie sabe que debe bajar en la estación hasta que lo llamen. Y no hay boleto de regreso.

El tren migratorio es una caravana humana que se desplaza con hambre, callos, insomnios y fríos hasta llegar al campamento del que los despachan en avión de regreso.

Se cierran para ellos las fronteras. A quienes pueden humanizar la migración les pasa con el proyecto lo que a la niña que arrullaba su muñeca y fue ella la que se quedó dormida.

Se aplaza lo que es urgente.

Se alarga el plazo para lanzar el derrame de apoyo económico porque se teme que equivalga a echar agua en barril agujereado. Los orificios de la corrupción convertirían la inversión en despilfarro inútil y desperdiciado.

No se aceptan las propuestas de acá porque se ven como iniciativa ajena y se teme la dependencia que saludaría después con sombrero ajeno.

Quizá el futuro lejano sea tener acá un continente de grandes rebanadas, la canadiense y luego la de estados unidos de Norteamérica, los de México, los centroamericanos y los sudamericanos. Se evitarían así segmentaciones y atomizaciones, y sería victoria ejemplar de pluralidad y diversidad unificadas.

OBJETA LA CONCIENCIA

Se dice que toda mujer tiene derecho sobre su cuerpo y la ciencia ha dicho que el que tiene otro ADN ya no es su cuerpo, sino de otro individuo en gestación.

Se dice que la mujer tiene derecho a un servicio médico oportuno y de calidad. Pero la acción abortiva no es servicio a la vida y por lo mismo no es servicio médico, porque el médico sana y no mata. Aunque esa acción tenga la máxima asepsia y la mejor calidad técnica.

En un caso de embarazo, el médico tiene delante a dos pacientes, no solo a uno. Dos vidas que tiene que cuidar y sanar. Sabe que la acción que mata no es médica. Va contra su juramento hipocrático. Y más si esa vida es inocente e indefensa.

Objeta su conciencia humana como si llegara una mujer a decirle “Oiga doctor: “vengo a que me mate con la mejor técnica porque no quiero dar a luz”. La conciencia dice no. Es su objeción. Y ninguna ley

es verdadera ley si va contra el bien común o personal, aunque se presente como

razonable y la promulgue la autoridad

competente.

La conciencia manifiesta la ética de la persona. La que orienta sus actitudes y sus decisiones y sus acciones. Es constitutiva de su personalidad. Es la lealtad a sí mismo cuando afirma y cuando niega. Es la cumbre de su libertad responsable. Para el sujeto la conciencia es lo que condiciona todo y nada la puede condicionar o atropellar sin injusticia y sabe que contradecirla es su autodestrucción.

La docilidad a la conciencia llega al extremo de poder soportar cautiverio, tormento y aun muerte antes que rechazar su dictamen. “¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo?”.

En caso de la acción abortiva, la conciencia sana dice “no” porque es violencia máxima, con premeditación, alevosía y ventaja −aunque fuere indolora− a alguien que no tiene ni culpa ni defensa.

La objeción de conciencia es patrimonio del alma en cualquier ser humano. No es una simple brocha a la que alguien se aferra porque le quitaron la escalera... Nadie puede atropellarla sin envilecerse...