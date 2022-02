The Beatles vs. Bad Bunny

En el apogeo de su carrera, un boleto para un concierto de The Beatles costaba en promedio unos cuatro dólares.

Haciendo una rápida búsqueda por internet, me encontré con que las entradas para el concierto del Shea Stadium de NY, de 1965 (la “tocada” más importante que dio el cuarteto en sus escasos cuatro años sobre los escenarios), tenían un precio de 5.65 dólares. Mientras que los boletos más caros de los que pude hallar evidencia (Kansas City, Missouri. Septiembre 17 del 64) tuvieron un costo de 8.50, a ‘nivel de cancha’.

Aplicando las debidas fórmulas para obtener la equivalencia inflacionaria de esos 8.50 dólares, nos encontramos con que representan unos 70 dólares de hoy en día, que al tipo de cambio actual son unos mil 435 pesos. Algo mucho más que módico tomando en cuenta de que hablamos de la banda más influyente del siglo 20 (por enésima vez: me vale si a usted no le gustan, ya que lo más probable es que alguno o varios de sus ídolos jamás se habrían acercado a la música de no ser por The Beatles).

Sirva todo lo anterior como antecedente para comentar la reciente venta de boletos para la presentación en nuestro País del astro puertorriqueño del trap, del rap y del reggaetón, Bad Bunny, misma que al parecer desquició a nuestros adolescentes y futuros votantes de Morena, que constituyen indiscutiblemente el mercado cautivo del... intérprete (dejémoslo allí).

Haciendo también la más somera de las búsquedas, pude constatar que los boletos más caros para la presentación del señor Bunny en el Estadio Azteca son de 3 mil 600 pesos (la zona ‘pit’ o área exclusiva cuesta 8 mil 500 varos M.N.). Mientras que en los Estados Unidos los boletos para el mismo espectáculo alcanzan un precio de 2 mil 500 dólares y la zona VIP es de casi 7 mil USD, pero incluye un meet&greet, o sea, una convivencia con el ‘H-artista’).

Si a mí me lo preguntan, las diferencias me parecen de los más congruentes.

Y no, estimade lectore, no pienso denostar al Conejito Malévolo o su propuesta musical. Y no es que las razones para ello escaseen precisamente, o porque trate de yo de adoptar una posición ecuánime y conciliadora que me haga quedar bien con mis improbables lectores millennial y centennial.

Es simplemente que es un ejercicio que encuentro por demás inútil. Honestamente creo que cada generación debe responsabilizarse por las expresiones culturales de su época.

Y si el tal Bunny y todos sus similares cantan como si se hubieran mordido la lengua durísimo, alguna razón estético-discursiva habrá para ello. No me toca a mí averiguarla y menos el disfrutarla.

Algo estaría haciendo mal él o sus mánager-productores si yo, casi un cincuentón (o usted, mi estimado lector, lectora) conectara con su propuesta y se identificara con su movimiento (movimiento cultural, no me refiero al ‘perreo’, aunque también).

Ahora bien, es momento de hacer algunas dolorosas pero honestas consideraciones:

En honor a la verdad, los conciertos de The Beatles, no eran nada del otro mundo.

Pese a la veneración que usted sabe que le profeso a los liverpulianos, todas las crónicas y sus propias remembranzas nos dicen que sus presentaciones eran un “freak show”, un pretexto para ir a verlos nomás en un estricto sentido, porque escucharlos (entre la gritadera y lo precario de su rudimentario equipo de sonido) era poco menos que imposible.

Punto para Bunny.

Mientras que hoy en día, hasta los artistas de medio pelo cuidan que su producción esté lo mejor vestida posible, con luces, sonido adecuado, audiovisuales, músicos y coristas profesionales de apoyo, coreografías, vestuarios, qué sé yo. En comparación, lo de The Beatles era algo hilarantemente austero. Pero el estatus actual de Bunny y sus productores le obligan a hacer valer a su audiencia cada peso gastado, quizás no en profundidad lírica o en riqueza armónica, pero sí en la vistosidad del show.

Bunny es una empresa que debe darle trabajo a algunos cientos de personas; Beatles, con todo y Ringo, quizás empleaba a unas 12. Otro punto para el roedor.

La duración de los espectáculos de hace seis décadas también dejaba mucho que desear. Aunque Beatles llegó a tener importantes números teloneros o ‘abridores’ como The Ronettes, Herman and The Hermits, The Righteous Brothers (punto para Beatles), la verdad es que hablando concretamente de su presentación, ésta no sumaba ni 60 minutos (aunque a veces hacían dos shows en un mismo día). Uno en cambio, espera hoy de Bunny o de cualquier otro artista a sueldo que nos entretenga un mínimo de dos horas. Aunque, de cualquier forma, nadie le gana a Juanga, quien nos daba conciertos de tres horas y media y aún le sobraban éxitos para tres horas más. (¡Que en Gloria esté el Divo de Juárez!).

A reserva de analizarlo más adelante, sólo trataba de hacer patente el hecho de que, si entre el espectáculo más importante de los años sesenta y los conciertos de la estrella del momento hay una diferencia de 70 dólares a 7 mil; y hay además gente dispuesta y con posibilidad de pagarlos, es gracias al modelo neoliberal del que tanto repelan algunos. Necesitamos revisar datos reales que nos indican que -pese a todo lo que falta por hacer- la economía a nivel mundial le da una mejor calidad de vida a más personas que en ningún otro momento de la historia.

Sí, hay mucha pobreza extrema, desigualdad y regiones donde azota la hambruna, la enfermedad y la falta de servicios. Pero, por otra parte, nunca tantos seres humanos vivieron tan bien como al día de hoy y ello no ha sido posible gracias a ningún gobierno socialistoide, paternalista, ‘becador’, pensionador, sino resultado directo o indirecto del libre mercado, que no es perfecto y que tiene que ser regulado, desde luego, pero arroja resultados más reales y tangibles que los que son capaces de ofrecer sus detractores, incluido ya saben quién.