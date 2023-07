La primera semana de julio las notas relacionadas a la música se concentraron en las plataformas de streaming con el final abrupto de “The Idol” en HBO Max y el estreno de “Wham!” por Netflix.

“The Idol”, el debut en la actuación del fenómeno musical en el mundo del pop de los últimos años, The Weeknd, a pesar de que hubo quienes trataron de justificar la falta de interés que generó desde su primer capítulo porque más que asemejarse al éxito de la plataforma “Euphoria” a una película del célebre cineasta independiente norteamericano Robert Altman, la verdad la nula química del cantante con la hija en la vida real de Johnny Depp, Lily-Rose Depp, como una cantante del pop que a la manera de Britney Spears sufre una crisis que pone en peligro su nueva gira de conciertos, solo consiguió que los pocos seguidores de la misma se fueran alejando hasta terminar con un final anticlimático que solo confirmó lo mala que fue esta propuesta prácticamente desde su concepción.

En total contraste, en medio del fin de semana “de puente” que hubo en Estados Unidos por el festejo del Día de la Independencia el martes pasado, hablando de estrellas del pop y que como The Weeknd fue uno de los artistas musicales que brillaron en el Medio Tiempo de algún Super Tazón, el lunes 3 se dio a conocer que la cantante originaria de la isla de Barbados, Rhianna, se convirtió en la primera artista femenina en la historia en tener un total de 10 temas con un billón de descargas en la plataforma de Spotify. Quién iba a pensar esto luego de que hablando de Super Tazones a muchos no dejó muy convencidos la actuación de Rhianna en el Medio Tiempo del más reciente evento considerando, además, que los 10 temas son todos temas viejos y no hay entre ellos una novedad musical de su parte.

Ya que mencionamos lo de los temas viejos y la ausencia de novedades musicales por parte de un artista o artistas, el miércoles 5 la plataforma Netflix estrenó a nivel mundial el documental simplemente titulado “Wham!”, el cual, dirigido por Chris Smith (“Jim & Andy: The Great Beyond”), nos cuenta a través de imágenes de archivo y en primera persona el ascenso meteórico y fin en la primera mitad de la década de los 80 del dueto del mismo nombre formado por George Michael y Andrew Ridgley que descubrió hacia el mundo al que posteriormente sería uno de los grandes íconos en solitario del pop del siglo XX como lo fue George Michael a pesar de estar lidiando, desde los tiempos de Wham!, con el secreto de ser un ídolo musical homosexual de closet.

Así, este documental será del gusto indudablemente de quienes vivimos todos esos años que culminaron a mediados de los 80 con el primer concierto occidental en China que lo catapultó a ser estrellas del pop a nivel mundial y el Live Aid de julio de 1985 donde George y Andrew compartieron el escenario con estrellas de la música de la talla de Paul McCartney, David Bowie, Bono y Freddie Mercury, hasta las nuevas generaciones para quienes no les dice nada el solo nombre de Wham!

Por último, y ya que mencionamos a grandes solistas y agrupaciones de la música, a mediados de la semana quienes dieron la nota triste fueron The Eagles, agrupación reconocida sobre todo por su emblemático tema “Hotel California”, quienes anunciaron su gira de despedida que iniciará el próximo 7 de septiembre en Nueva York y espera se extienda con fechas suficientes hasta el 2025.

