Haga todo a primera hora. Deje lo menos importante para después de las 19 horas. Espere a dar la vuelta a las hojas del calendario. La plaza esta caliente. Lo dicen los conductores en los notidiarios. Los agoreros predicen la peor temporada. Aún sin entrar a los 40 días más cálidos del año.

Use ropa blanca. Deje en los entrepaños las playeras de Metallica y Pink Floyd. Beba agua. La cerveza le va a dar más sed.

Obligue a la Secretaría del Trabajo local a visitar los edificios en construcción. Ya Agua y Drenaje ofrece millones de toallas blancas para el cuello. Con eso ahorra agua y seca del sudor astringente los cuellos entumecidos.

El golpe de calor priva la inteligencia a los policías y tránsitos. La rabia se contagia. Pelear con los semáforos es tiempo perdido. Alimentar a la corrupción mengua la autoestima.

México arde. Hasta los mares evaporan la sal. Los pertrechos en manos de los militares pueden explotar en los cuerpos de los ciudadanos.

El pueblo bueno, de los abrazos, desconoce el calibre 50 y los sonidos de la ak-47. Los cohetes suenan el 12 de diciembre de la Virgen. En el pago de mandas anuales de San Judas Tadeo.

Bronceador y bloqueador no es lo mismo. Tampoco recibir la pensión de los adultos mayores en el baño de sol. The next wave del calor ahíjole. Duerma fresco. Puede ser la última noche de la nación. Antes de la lluvia del 2024.